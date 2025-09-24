ION realiza 30 cirugías con sistema robótico Da Vinci Xi en Panamá

El Instituto Oncológico Nacional (ION) de Panamá ha realizado 30 cirugías robóticas con el sistema Da Vinci Xi, desde el 24 de julio cuando se practicó la primera operación a un paciente no asegurado.

Este programa, pionero en la región y en el sistema de salud pública de Centroamérica, proyecta alcanzar 1,200 cirugías en los próximos cinco años, beneficiando a pacientes asegurados y no asegurados.

El ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano, señaló que la implementación de este sistema marca un antes y un después en la medicina panameña, al ofrecer cirugías más seguras, con menor pérdida de sangre, menos dolor, hospitalizaciones más cortas y una recuperación más rápida.

ION estrenó el sistema Da Vinci Xi y ya suma 30 cirugías

image

Por su parte, el director del ION, Julio Javier Santamaría, destacó el esfuerzo del equipo multidisciplinario que hizo posible el proyecto, el cual funciona bajo un modelo de comodato: la empresa provee el equipo y el ION adquiere los insumos.

El jefe del Departamento de Servicios Oncológicos Quirúrgicos, Armando de Gracia Nieto, explicó que con esta tecnología se realizan operaciones de cáncer de próstata, riñón, colon y cuello uterino, todas con resultados más eficientes y menos invasivos.

Actualmente, el ION cuenta con 8 cirujanos certificados en urología, ginecología oncológica y cirugía digestiva para manejar el sistema Da Vinci Xi, considerado la plataforma más avanzada en cirugía mínimamente invasiva.

Primer paciente se recupera sin dolor

image

El primer paciente beneficiado fue intervenido con una prostatectomía radical, la cual se completó en dos horas y permitió una recuperación más rápida y con menor dolor postoperatorio.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la atención de calidad y la innovación tecnológica en beneficio de los pacientes de cáncer en Panamá.