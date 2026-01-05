Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 15:38

ITSE abre matrículas para el primer cuatrimestre 2026

El ITSE anunció que ya están abiertas las matrículas para el primer cuatrimestre 2026 para estudiantes que aprobaron la PIENSE II.

ITSE abre matrículas para el primer cuatrimestre

ITSE abre matrículas para el primer cuatrimestre

ITSE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura oficial de las matrículas para el primer cuatrimestre de 2026, dirigidas tanto a estudiantes que ya forman parte de la comunidad académica como a aspirantes que realizaron y aprobaron la prueba PIENSE II.

La institución informó que este proceso forma parte de su planificación académica para el próximo año y busca garantizar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus programas de formación técnica y superior.

Contenido relacionado: Materias de ciencias sociales con mayor cantidad de fracasos durante el año escolar 2025

ITSE abre matrículas para el primer cuatrimestre 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008273866842403044?s=20&partner=&hide_thread=false

El ITSE reiteró que la matrícula está habilitada exclusivamente para quienes cumplieron con el requisito de la prueba PIENSE II, así como para los estudiantes regulares que continuarán su trayectoria académica dentro de la institución.

Las autoridades exhortaron a los interesados a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos, a fin de asegurar su cupo y evitar contratiempos administrativos.

El Instituto Técnico Superior Especializado se ha consolidado como una de las principales opciones de educación técnica y tecnológica en Panamá, enfocada en carreras alineadas con las necesidades del mercado laboral y el desarrollo productivo del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Operación Guardianes 2026: SINAPROC reporta rescates, atenciones y llamado a la prevención

Materias de ciencias sociales con mayor cantidad de fracasos durante el año escolar 2025

MiAmbiente brinda atención médica a fauna silvestre herida

Recomendadas

Más Noticias