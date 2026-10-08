Japón explora oportunidades de cooperación con Panamá en materia de asistencia humanitaria

La Embajada de Japón en Panamá realizó su primera visita al Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), también conocido como Hub Humanitario, con el objetivo de conocer sus capacidades operativas y explorar oportunidades de colaboración para fortalecer la respuesta ante emergencias y desastres naturales en América Latina.

Durante el recorrido, Emiko Yamaguchi, jefa adjunta de Misión de la Embajada de Japón, destacó el interés de su país en identificar posibles áreas de cooperación con Panamá.

“Es la primera vez que la Embajada de Japón en Panamá visita esta instalación, que es muy importante para la ayuda humanitaria cuando ocurren desastres naturales. El Gobierno de Japón también quisiera considerar qué podemos colaborar o trabajar conjuntamente de ahora en adelante”, señaló Yamaguchi.

Japón conoce las operaciones del Hub Humanitario de Panamá

La delegación japonesa recorrió las instalaciones del centro y conoció las operaciones de dos de sus usuarios: el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

Por su parte, Holda Álvarez, directora del Hub Humanitario, destacó la importancia estratégica de esta plataforma logística para facilitar el envío de asistencia a los países afectados por emergencias.

“El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria despierta el interés de muchos países que quieren conocer cómo desarrollamos nuestro trabajo, para continuar impulsando esta plataforma logística y facilitar el desplazamiento de ayuda humanitaria hacia los países que más la necesitan cuando ocurre un desastre”, expresó Álvarez.

En la visita también participó Toshiya Iwakami, segundo secretario de la Sección de Seguridad de la Embajada de Japón.

El encuentro permitió a los representantes japoneses conocer de primera mano las capacidades disponibles en Panamá para la coordinación y distribución de ayuda humanitaria en la región.