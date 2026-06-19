Jorge Torregroza deja la dirección del Sistema Penitenciario: Dinoska Montalvo acepta la renuncia

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó que Jorge Torregroza presentó su renuncia al cargo de director general del Sistema Penitenciario, decisión que fue aceptada por la ministra Dinoska Montalvo.

La entidad dio a conocer la información mediante un comunicado oficial, en el que confirmó la salida de Torregroza tras 20 meses al frente del sistema penitenciario del país.

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Mingob acepta la renuncia de Jorge Torregroza

Según el Ministerio de Gobierno, la ministra Montalvo agradeció la labor desempeñada por Torregroza durante su gestión, destacando su compromiso, entrega y desempeño en el cargo.

El @MinGobPma informó que el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, presentó su renuncia al cargo. pic.twitter.com/00MD8wjkja — Telemetro Reporta (@TReporta) June 19, 2026

Asimismo, expresó su reconocimiento tanto en el ámbito profesional como personal.

"La ministra agradeció sus 20 meses de gestión, destacando la entrega, desempeño y compromiso", señaló la entidad.

Sin detalles sobre el reemplazo

Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado quién asumirá la dirección del Sistema Penitenciario tras la salida de Torregroza.

La renuncia se produce en medio de los desafíos que enfrenta el sistema carcelario panameño en materia de seguridad, administración y control de los centros penitenciarios.

Comunicado oficial

El Ministerio de Gobierno reiteró que la dimisión fue presentada de manera formal y aceptada por la titular de la cartera, quien le deseó éxitos en sus futuros proyectos profesionales.