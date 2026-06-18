Presidente Mulino promete sanciones por fuga de reos en La Joyita

El presidente José Raúl Mulino se refirió a las investigaciones relacionadas con la fuga masiva de privados de libertad ocurrida en el centro penitenciario de La Joyita, asegurando que no permitirá ningún tipo de encubrimiento o protección para los responsables.

"No tengo ningún protegido, y repito, sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto", afirmó el mandatario.

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Presidente Mulino explicó que, tras conocerse la evasión y el caos generado posteriormente dentro del sistema penitenciario, ordenó la separación inmediata de los guardias involucrados y del jefe de seguridad, además de la realización de requisas masivas para restablecer el orden y combatir a las estructuras criminales que operaban desde el penal.

"Di instrucciones claras de separar urgentemente los guardias y el jefe de seguridad, imponer el orden, realizar requisas masivas imponiendo la ley y el respeto, para desarticular las bandas que operaron desde la cárcel y que son responsables de parte de la violencia en las calles", sostuvo. Según detalló el presidente, de los 191 privados de libertad que escaparon, 158 ya han sido recapturados, mientras continúan los operativos para ubicar al resto de los evadidos.

“Unos 155 presos han sido judicializados ya por esa fuga y recibirán penas de hasta 7 años que se sumarán a las penas que ya tenían esos condenados. De ese total, a 28 de los fugados ya se le impusieron tales penas”, presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, sobre la fuga masiva de… pic.twitter.com/0Ixqx1bUDv — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Presidente Mulino: privados han sido judicializados por evasión

Asimismo, indicó que 155 reclusos han sido judicializados por la fuga y enfrentan penas de hasta siete años de prisión adicionales a las condenas que ya cumplían. "Unos 155 presos han sido judicializados ya por esa fuga y recibirán penas de hasta siete años que se sumarán a las penas que ya tenían esos condenados. De ese total, a 28 de los fugados ya se les impusieron tales penas", señaló.

El mandatario también confirmó que existen investigaciones en curso para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales, y que varios funcionarios han sido separados de sus cargos mientras avanzan las pesquisas.

Mulino defendió además el traslado de algunos privados de libertad a la cárcel de Coiba, indicando que la medida respondió a la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar el control del sistema penitenciario.