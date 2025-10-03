Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 17:38

Jornada especial de pasaportes y prórrogas en el Consulado de Venezuela los días 6 y 7 de octubre

El Consulado de Venezuela en Panamá informó que el horario de atención de sus servicios de entrega de pasaportes y prórrogas será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Pasaporte de Venezuela.



Por Ana Canto

El Consulado de Venezuela en Panamá informó sobre la reactivación de sus servicios consulares y anunció que el lunes 6 y martes 7 de octubre se llevará a cabo una jornada especial dedicada exclusivamente a la entrega de pasaportes y prórrogas que permanecían bajo resguardo en esa sede.

El horario de atención será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. La institución indicó que, a partir del miércoles 8 de octubre, se retomará la atención consular integral y regular.

