José Raúl Mulino: ¿Asistirá o no a los próximos debates?

"Yo soy un candidato elegido de acuerdo a la Ley, postulado y no impugnado cuando podían. Son triquiñuelas de los que no suben la loma, porque como voy ganando las encuestas ahora me pegan a mí", reaccionó @JoseRaulMulino, tras ser consultado sobre la demanda de… pic.twitter.com/cCNTvluurW