Jóvenes denuncian agresión por parte de un hombre en Las Mañanitas

Según explicaron, el hecho ocurrió cuando llegaron al lugar donde reside la hermana de una de ellas a llevar algo y al salir para abordar el auto en que se transportaban, el ciudadano comenzó a gritarles que estaban estacionadas en su propiedad y no podían estar allí, a lo que respondieron que ya se iba.

Jóvenes detallan situación de agresión por parte de un hombre

Indican que el hombre continuó gritando y de forma inesperada procedió a golpear a una de ellas en la cabeza con una lata de cerveza llena y prosiguió con otras agresiones físicas en diferentes partes del cuerpo. Luego otra de las jóvenes trató de intervenir y también fue agredida.

“Tenemos entendido que el señor es expolicía, la toma del brazo, la inmoviliza y la sigue golpeando. Mi amiga con el desespero hace todo lo posible por correrse hacia atrás y por zafarse, terminaron en la parte de atrás del carros, y en ese momento entro yo a meterme y tratar de quitarle ese hombre de encima porque los golpes estaban demasiado brutales, era algo bestial, yo le pegué al señor, él se gira y va hacia donde mí”, detalló una de las jóvenes.

Señalan que tras el hecho procedieron a llamar a la Policía Nacional, sin embargo, el sujeto entró a su casa y no pudo ser conducido por los agentes dado a que para poder ingresar necesitaban una orden. Frente a esto, le recomendaron a las víctimas que fueran al hospital y presentaran la denuncia ante el Ministerio Público.

Agregaron que han ampliado la denuncia en aproximadamente cuatro ocasiones y se mantienen a la espera de una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio Públicoi, sin embargo, lo último que se les dijo es que estaban a la espera de que Medicatura Forense les envíe la información sobre los días de incapacidad para evaluar si pasaban de quince días en adelante para seguir con la investigación y si es de menos días pasaría a un Juez de Paz.

Las jóvenes manifestaron sentir mucho miedo por esta situación y por las pocas acciones de las autoridades.

“Tenemos mucho miedo, aquí nosotros no dormimos, no nos sentimos seguras, nos sentimos mal, tenemos muchas crisis de ansiedad, yo tuve consecuencias, en estos días se me paralizó la mitad del rostro, son cosas que estamos viviendo y realmente nadie nos ayuda, nadie hace nada por detenerlo y para nosotras ese señor es un peligro, porque nosotras sin hacerle nada nos agredió de esa forma, eso fue algo muy salvaje”, expresó otra de las víctimas.