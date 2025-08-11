Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2025 - 13:38

Jubilaciones especiales para magistrados y jueces es rechazado por la Bancada "Seguimos"

Diputados de la bancada "Seguimos" advierten que el acuerdo sobre jubilaciones especiales para magistrados y jueces generaría presión fiscal al Estado.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La bancada “Seguimos” de la Asamblea Nacional manifestó este lunes su rechazo al Acuerdo N.° 407, que establece jubilaciones especiales para magistrados y jueces.

En un comunicado, el grupo parlamentario cuestionó que la medida “usurpa parte de las funciones de la Asamblea Nacional, órgano idóneo para la emisión de leyes en el país”.

Bancada "Seguimos" rechaza jubilaciones especiales

Los diputados advirtieron que la aprobación de este beneficio podría incrementar la carga y presión fiscal sobre el Presupuesto General del Estado.

Asimismo, subrayaron la importancia de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto ejerzan un rol fiscalizador para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

