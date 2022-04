Junta directiva del patronato de la Cinta Norteña denuncia que Administración es la responsable de su deterioro

Shaolín Wong.mp4

"El problema del Patronato de la Cinta Norteña no es solamente un problema económico como se está planteando, es un tema también administrativo, este tema del problema económico no viene desde ahora, como se ha querido ver, esto viene desde el gobierno pasado, en donde la administración del Patronato no pudo llegar a acuerdos con la Contraloría para definir cómo iban a hacer las inversiones de los aportes que se iban a dar en el área de la Cinta Norteña y quedó una especie de laguna donde solamente en el día de hoy los recursos que pueda tener el patronato, se puede gastar en planillas", aseguró el vicepresidente.