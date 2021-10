"La Corte tiene que pronunciarse en un tiempo prudente sobre reformas electorales", diputado Vásquez

"Tocará primero que la Corte unifique las demandas en los artículos que coincidan y resuelva; y mira, desde ya lo digo, y es donde debe estar la presión, no presión para fallar de un lado o del otro, o como yo quiera, que fallen como ellos quieran, pero la Corte tiene que pronunciarse en un tiempo prudente, porque de nada sirve al país, a la democracia, al Estado de Derecho que es esta Corte Suprema de Justicia tiene que trabajar, si fallan en el 2026, en el 2024, una semana antes de las elecciones, tienen que fallar en un tiempo prudente, porque las normas del juego, a mi juicio inequitativas, que se han aprobado en algunos temas en esas reformas son temas delicados", indicó el diputado.

Diputado Juan Diego Vásquez considera que presupuesto no se está construyendo de la manera adecuada

Vásquez también se refirió al tema del Presupuesto General del Estado e la Vigencia Fiscal 2022, señalando que el Consejo de Gabinete está desconectado de la realidad, al realizar un presupuesto que no incluye metas ni inversiones importantes en educación, sino en excentricidades como contrato de autos de lujo.

"No están construyendo el presupuesto de la foirma adecuada... Nosotros no podemos estár invirtiendo en estos momentos dinero en boquitas, no podemos estar invirtiendo en estos momentos carros de lujos", señaló el diputado.

Vásquez indicó que la supuesta austeridad promovida por el Gobierno en tiempos de pandemia solo fue para el pueblo panameño, más no para las autoridades.