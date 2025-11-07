La historia de Esteban Giron: el artesano de 78 años que vive del barro y la cultura

Por más de medio siglo, Esteban Cecilio Girón ha transformado el barro en arte , llevando en cada pieza el orgullo y la tradición de su natal La Arena, en Herrera. A sus 78 años, este maestro artesano continúa honrando a la patria a través de un oficio que le permitió sustentar a su familia y educar a sus seis hijos, aunque sin la protección social necesaria para una vejez digna.

Con una sonrisa y manos curtidas por el tiempo, Esteban asegura que trabajar el barro es una bendición heredada de sus antepasados, quienes moldeaban las primeras tinajas y recipientes para conservar el agua, símbolo de vida y supervivencia.

“Mi trabajo no me ha hecho más rico, pero sí feliz, porque mi arte cuelga en muchos hogares”, afirma con orgullo. “Mi trabajo no me ha hecho más rico, pero sí feliz, porque mi arte cuelga en muchos hogares”, afirma con orgullo.

Arte a través del barro

image

Para él, la artesanía es más que un oficio: es cultura, identidad y legado. Cada jarrón, tinaja o figura que crea es una obra única, elaborada y decorada a mano. Sus piezas representan loros, ranas, mariposas, gallinas y abejas, que cobran vida con el color y llenan de encanto los portales y balcones donde son exhibidas.

El proceso de creación es tan exigente como apasionante. Todo inicia en el distrito de Santa María, donde obtiene una arcilla especial, ideal para el modelado. Luego, limpia y amasa el barro, le da forma con moldes, mezcla arena para hacerlo más resistente y lo deja secar antes de hornearlo a altas temperaturas, consolidando así su estructura y su belleza.

“Mientras tenga fuerza, mis manos seguirán unidas al barro”, comenta Esteban, decidido a mantener viva la herencia cultural de su pueblo, la cual ha transmitido a las nuevas generaciones de artesanos de La Arena. “Mientras tenga fuerza, mis manos seguirán unidas al barro”, comenta Esteban, decidido a mantener viva la herencia cultural de su pueblo, la cual ha transmitido a las nuevas generaciones de artesanos de La Arena.

El programa 120 a los 65: apoyo a más de 117 mil panameños

image

Girón forma parte de los 7,820 herreranos beneficiarios del programa 120 a los 65 del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), una iniciativa que cada trimestre reconoce el esfuerzo de quienes trabajaron toda su vida y hoy enfrentan limitaciones económicas pese a sus años de sacrificio.

Cada trimestre, el Gobierno Nacional destina más de 42 millones de dólares a través del programa 120 a los 65 del MIDES, beneficiando a 117 mil adultos mayores en condición de vulnerabilidad en todo el país.