La Playita – Las Garzas abre al público: horarios y restricciones de acceso en el Casco Antiguo

La Playita – Las Garzas fue inaugurada oficialmente y abierta al público, marcando el regreso del acceso ciudadano al borde marino del Casco Antiguo, luego de décadas sin disponibilidad de este espacio.

El acto inaugural fue encabezado por la Alcaldía de Panamá y el Despacho de la Primera Dama, como parte de una iniciativa de recuperación urbana y turística del litoral histórico.

La Playita – Las Garzas abre al público y devuelve el acceso al mar en el Casco Antiguo

La Alcaldía capitalina informó que la habilitación del área se realizó tras cumplir estrictos procedimientos técnicos, orientados a preservar los muros históricos y garantizar la estabilidad del litoral, en coordinación con especialistas en patrimonio y el Programa de Saneamiento de Panamá.

Este proceso permitió recuperar el espacio respetando la infraestructura existente y cumpliendo con las normas de protección del Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Uso reglamentado y normas de convivencia

El acceso a La Playita – Las Garzas está permitido únicamente en horario diurno, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y se limita a actividades pasivas, tales como:

  • Sentarse en la arena
  • Tomar fotografías
  • Contemplar el amanecer o el atardecer
  • Disfrutar del entorno costero

Está prohibido bañarse en el área, así como el consumo de alcohol, el uso de bocinas, actividades náuticas, camping, mascotas sin control, dejar basura o utilizar plásticos de un solo uso.

Juan David Guardia, jefe de la Oficina Comercial de la Alcaldía de Panamá, explicó que la prohibición de ingresar al mar responde a protocolos de seguridad, debido a la cercanía del sitio con la Presidencia de la República. Añadió que en otras playas en proceso de recuperación alrededor del Casco Antiguo sí se evalúa el uso recreativo del agua.

Oferta turística

Por su parte, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi destacó que este proyecto amplía la oferta turística de la ciudad, subrayando que se trata de una intervención de alto impacto realizada en corto tiempo:

“Siempre estuvo aquí. En dos semanas logramos darle una playa a los ciudadanos en el corazón del turismo nacional, el Casco Viejo”. “Siempre estuvo aquí. En dos semanas logramos darle una playa a los ciudadanos en el corazón del turismo nacional, el Casco Viejo”.

El alcalde también señaló que iniciativas como esta pueden generar un impacto económico significativo, al incentivar una mayor estadía de los visitantes en la ciudad.

Actualmente, la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Ambiente realizan análisis de calidad del agua, cuyos resultados definirán si en el futuro se permitirá o no el baño en esta zona.

Las autoridades confirmaron que ya se encuentran activas las medidas de limpieza, manejo de desechos, seguridad ciudadana y mantenimiento continuo, con presencia permanente de vigilancia municipal.

