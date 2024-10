La rectora de la UNACHI pide que se reconsidere el presupuesto 2025 para la institución

"Ahora dicen: 'El salario que tiene la rectora', y yo me siento tranquila y doy la cara porque mi conciencia esta tranquila. Aquí no se ha robado un solo centavo; todo está invertido en la Universidad Autónoma de Chiriquí", indicó de Bonagas, agregando que con B/. 72 millones la institución no logrará operar.

La rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, pidió al ministro del MEF y al presidente José Raúl Mulino asignar un presupuesto mínimo de $107.9 millones para la institución, ya que a su juicio los $72 millones asignados no permitirán a la institución operar. — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2024