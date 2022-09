"Las medidas paramétricas son inevitables", considera exsubdirector de la CSS

Sobre situación actual de la CSS e informe de la OIT, habló exsubdirector

“Al panameño no nos gusta tener que pagar impuestos, pero hay que pagar impuestos para poder financiar el sistema. Yo me inclino por un impuesto del 7 al 10% en el ITBMS, debe generar alrededor de B/.700 millones que debe ir al Seguro”, indicó.

También mencionó entre las medidas paramétricas, el incremento de la edad de jubilación de forma escalonada, así como aumentar la densidad de cuotas de 20 a 25 años, para amortiguar el impacto sobre las finanzas públicas.

“Cada persona tiene que entender que la vida no termina a los 62 años, los hombres y las mujeres tenemos que entender que el trabajo es parte de la vida de un ser humano, es parte de su realización… yo crearía un incentivo para que mientras más tiempo estés en el sistema más aumente tu pensión, por ejemplo, en vez de decirte te doy el 60% de tus mejores 10 años, te voy a dar tanto por ciento y por cada año adicional te voy a dar tres puntos más, entonces así hago que la gente se quede en el sistema”, manifestó.

Asimismo indicó la posibilidad de tomar prestado de un programa siempre y cuando haya garantía del Estado. La CSS administra el programa de Enfermedad y Maternidad, el IVM y el de Riesgos profesionales.

“De acuerdo a la ley tienen que administrarse individualmente cada uno del otro, si vas por ejemplo al IVM, el mal llamado solidario de beneficios definidos, ese está condenado, no tiene fondos, el Mixto de Capitalización tiene cerca de B/.6 mil millones que no está usando… siempre he creido que se puede tomar prestado de un fondo para el otro garantizado por el Estado y eso le daría a la entidad el tiempo suficiente para hacer las mejoras que tiene que hacer para poder hacerse atractivo y que la gente informal pudieran afiliarse al Seguro”, explicó.

Sin embargo, Bustamante aclaró que por ley los fondos Mixtos de Capitalización no pueden ser utilizados, y que los recursos de los programas no pueden ser mezclados sin que lo ampare una ley, una norma o una autorización, ya que hacerlo traería como consecuencias posibles demandas por peculado o por los propios dueños de esos fondos.

“Nosotros no creemos que la función de los programas es la solución, pero para salvar el escollo, que las cosas no se interrumpan, vemos como una salida intermedia que se preste de un fondo al otro con garantía y que se inicie ese proceso de reforma", remarcó.

Por otro lado, señaló que no recomienda el incremento de la cuota obrero peatonal porque esto incitaría a las empresas a evadir el pago.