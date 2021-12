Levy señala que hay intimidación en el Partido Panameñista, Blandón lo niega

“El día de ayer el presidente le escribe a un dirigente de Puerto Armuelle diciéndole comenzaste con el pie izquierdo, recuerda que yo soy el presidente actual y voy a ganar en enero, así que no tengas problemas conmigo, es mejor que te mantengas al margen, así mismo pasó cuando fueron las postulaciones en donde un jóven de Chiriquí que me había no te voy a apoyar porque yo entré al partido por Blandón, recibe una llamada porque se quejó por medio de un vídeo donde sale llorando diciendo que es ilegal tener que renunciar de un cargo para ir al Partido hasta Panamá cuando tenemos sedes en Chiriquí y el presidente lo llamó y le ha dicho cuanta cosa porque ese vídeo afecta su trabajo como administrador del Partido”, detalló Levy.

Frente a estos señalamientos, el presidente del Partido Panameñista, José Blandón negó que exista intimidación y aseguró que todo el que ha querido postularse lo ha podido hacer.

José Blandón: "Todo el que se ha querido postular lo ha hecho"

Puso como ejemplo que hace cinco años cuando se hizo la última elección de convencionales y de autoridades del partido para directores nacionales, que es uno de los cargos a elegir en las elecciones del 23 de enero, fuera de la nómina presentada por José Luis “Popi” Varela solamente aspiraron 29 personas más, en esta ocasión están aspirando a directores nacionales cerca de 100 panameñistas, mientras que para la secretaría de la juventud solo hubo un candidato porque a los otros candidatos los bajaron, y en esta ocasión hay dos candidatos.

“Nunca antes ha habido tanta democracia a lo interno de nuestro partido… es todo lo contrario a lo que se ha dicho aquí no se ha coartado a nadie para postularse, todo el que se ha querido postular lo ha hecho y todo el que ha querido competir lo está haciendo… allí están las pruebas y los números, se han postulado muchas más personas a esta elección que a la de hace cinco años atrás. Lo que pasa es que quien no haga solo le queda recurrir a los ataques y a los bochinches, quien va a ganar no tiene porqué ir a los ataque y eso es lo que nosotros no vamos a hacer porque creemos en la unidad del partido, en un panameñismo fuerte”, señaló Blandón.

Cabe mencionar que José Blandón y Katleen Levy aspiran a la presidencia del Partido Panameñista, cuyas elecciones internas serán el 23 de enero de 2022.

Propuestas y aspiraciones de presidir el Partido Panameñista

Katleen Levy manifestó tener como propuesta que el Partido Panameñista sea una oposición más crítica, escuchar a las bases del colectivo para presentar cambios reales a los estatutos.

“Conmigo no habrá línea ni dedo, todos tienen derecho a aspirar, que no fue lo que pasó en estas postulaciones en donde el presidente los llamaba y les día mira confía en mí, no te postules, ya yo tengo a los elegidos, ya tengo a mi circulo cero quienes son los que van a trabajar conmigo”, indicó.

Asimismo, señaló que buscará fortalecer las bases y brindar el apoyo necesario a los candidatos que se postulen para las elecciones del 2024.

“Apoyaremos a la mayor cantidad de candidatos en el 2024, comenzaremos a partir de enero a capacitar y fortalecer a esos candidatos del Partido Panameñista, ese es el trabajo que nosotros queremos hacer como presidenta del partido, yo no estoy diciendo que yo voy a ir a unas primarias, todo eso puede pasar, pero ahorita mismo nos tenemos que concentrar en levantar el partido, revivirlo y llevarlo de ese triste 5% donde está a un 20% por lo menos”, expresó.

Por su parte, José Blandón indicó que tiene como objetivo seguir fortaleciendo al Partido Panameñista.

“La propuesta nuestra se basa en seguir fortaleciendo y organizando el partido, haciendo capacitación, dándole mucho más empoderamiento a la secretaría de la juventud y a la secretaría de la mujer como lo hemos estado haciendo durante los últimos dos años, hoy hay más mujeres convencionales que hace cinco años, hoy hay más jóvenes convencionales que hace cinco años, y eso ha sido por el esfuerzo que hemos estado realizando durante los dos últimos años, lamentablemente sin el apoyo de quien era la secretaria de la juventud (Katleen Levy) porque no se dedicó a trabajar lo que era su responsabilidad dentro de su partido”, puntualizó.