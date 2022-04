Líderes de partidos de oposición pautan para mayo la tercera reunión

Romulo Roux.mp4

"Hemos establecidos comisiones que van a presentar propuestas, van a presentar ideas precisamente a los problemas que está padeciendo el pueblo panameño, pero que el Gobierno está ignorando y eso es lo que motiva estas reuniones... Tenemos mucho que aportar y también creemos que si lo hacemos juntos, de una manera coordinada podemos ser más efectivos y tener un impacto, lograr que el Gobierno mire hacia esos problemas y adopte soluciones", señaló Roux.

Roux señaló que el logro de la última reunión fue coordinar posiciones y añadió que la tercera reunión fue pautada para mayo, aún deciden la fecha exacta, para afinar y presentar las propuestas.

Sobre las alianzas el presidente de Cambio Democrático señaló que aún es temprano para definir alianzas, ya que al Gobierno le quedan aún dos años y medio de trabajo, sin embargo no las descartó a futuro.

"Es importante dejar claro que hasta ahora nosotros no hemos hablado de alianzas políticas, lo que hemos hablado, hasta ahora, es de identificar los problemas que todos conocemos, aquí no hay que hacer estudios para entender que hay un problema profundo en la falta de generación de empleos, necesitamos reactivar nuestra economía, que necesitamos bajar el costo de los medicamentos, que haya medicamentos para los panameños, que haya seguridad, agua potable, bajar el costo de la vida, etc, etc, y no vemos un Gobierno enfocado en eso", resaltó Roux.

En esta reunión se congregaron los presidentes del partido Cambio Demcorático, Panameñista (José Isabel Blandón), del Partido Alternativo Independiente Social PAIS (José Álvarez), y del Partido Popular (Daniel Brea).