¡Llegó la Navidad! Desfile de Navidad en Panamá 2024: fecha, hora y dónde será

Desfile de navidad en Panamá 2024

Además, el evento contará con 34 bandas de música nacionales, 12 carrozas, autos antiguos, motos, delegaciones culturales, bandas internacionales, estamentos de bandas, camiones, unidades móviles, y más de 12 activaciones adicionales.

Restricciones de circulación y estacionamiento

Desde las 12:01 am del 15 de diciembre hasta las 4:00 am del 16 de diciembre, se restringirá el estacionamiento y la circulación de vehículos en la ruta del desfile. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) podrá remover vehículos que no cumplan con esta medida.

Con estas medidas, la Alcaldía de Panamá busca garantizar un ambiente seguro y organizado para todos los asistentes, asegurando que el desfile "Ciudad de las Estrellas" .