Alcaldía de Panamá: Medidas de seguridad para el desfile navideño "Ciudad de las Estrellas"

Te podría interesar: Alcaldía de Panamá informa: Recrovía dominical será suspendida los días 8 y 15 de diciembre

Restricciones de circulación y estacionamiento

Desde las 12:01 am del 15 de diciembre hasta las 4:00 am del 16 de diciembre, se restringirá el estacionamiento y la circulación de vehículos en la ruta del desfile. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) podrá remover vehículos que no cumplan con esta medida.

Regulación del gasto de bebidas alcohólicas y la buhonería

La venta y consumo de bebidas alcohólicas están prohibidos en la ruta, excepto en establecimientos comerciales autorizados dentro de sus instalaciones. Además, los buhoneros deberán contar con un permiso especial expedido por la Alcaldía y cumplir con los requisitos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Prohibición de pirotecnia y fogones

Se prohíbe el uso de juegos pirotécnicos en la ruta del desfile, salvo autorización expresa de la Alcaldía y la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública. Asimismo, cualquier actividad que involucre fogones o tanques de gas requerirá el permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Multas y sanciones

Las infracciones a estas disposiciones conllevarán multas que van desde B/.300.00 hasta B/.1,000.00, además del comiso de bienes involucrados.

Con estas medidas, la Alcaldía de Panamá busca garantizar un ambiente seguro y organizado para todos los asistentes, asegurando que el desfile "Ciudad de las Estrellas" sea una experiencia memorable para las familias que participen en este evento navideño.