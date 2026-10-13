Lotería Nacional de Panamá suspende concurso de bandas musicales estudiantiles

La Lotería Nacional de Panamá anunció la suspensión del Encuentro de Bandas Musicales Estudiantiles 2026, que estaba programado para el próximo domingo 18 de octubre en Panamá. La institución informó, mediante un comunicado oficial, que la decisión fue adoptada por motivos de seguridad.

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El anuncio se produce después del terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá, que ocasionó afectaciones en distintas regiones del país. Sin embargo, la entidad no especificó en su comunicado si la suspensión del evento está directamente relacionada con el movimiento sísmico.

Asimismo, aclaró que todavía no se ha establecido una nueva fecha para la celebración del encuentro estudiantil.