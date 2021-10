Magistrado Cedalise interpone denuncia penal por filtración de proyecto de fallo

“He venido a cumplir con una obligación, no con un derecho, que me impone el sistema normativo, toda vez que no engrandece ni permite que haya una correcta, una decena de administración de justicia que es lo que a mi me preocupa, es el derrotero que yo estoy persiguiendo. En consecuencia he puesto en conocimiento de las autoridades la noticia criminal que da lugar a un inicio de una investigación”, manifestó Cedalise durante la interposición de la denuncia.