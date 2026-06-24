María Cristina Chen responde a China: "La Corte es guardiana de la Constitución"

“La Corte es guardiana de la Constitución”: María Cristina Chen responde a reclamo de China por fallo sobre puertos

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, María Cristina Chen , se pronunció sobre el reclamo realizado por el observador permanente de China ante la Organización de los Estados Americanos, Xie Feng, relacionado con el fallo que declaró inconstitucional el contrato para la operación de dos puertos en Panamá.

Aunque señaló que no puede reaccionar directamente a las declaraciones emitidas por representantes de otros países, enfatizó que la Corte actúa conforme a la Constitución y al marco jurídico nacional.

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Magistrada María Cristina: “La Corte es guardiana de la Constitución”

Chen destacó que cada decisión judicial es producto de un análisis jurídico y no de presiones externas o de opiniones públicas.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen, dijo que si bien no puede “reaccionar” al reclamo hecho por el observador permanente de China ante la OEA, Xie Feng, con respecto al fallo que declaró inconstitucional el contrato para la operación de… pic.twitter.com/Pr1e9HEGGY — Telemetro Reporta (@TReporta) June 24, 2026

“La Corte es guardiana de la Constitución”, manifestó la magistrada al referirse al papel que desempeña el máximo tribunal de justicia del país. “La Corte es guardiana de la Constitución”, manifestó la magistrada al referirse al papel que desempeña el máximo tribunal de justicia del país.

Asimismo, indicó que en toda decisión judicial existen posiciones encontradas entre quienes respaldan o rechazan los fallos emitidos por los magistrados.

Fallos deben basarse en criterios jurídicos

La presidenta de la Corte sostuvo que la principal garantía para los ciudadanos es que las decisiones judiciales se adopten con base en la ley y no en influencias externas.

“Siempre va a haber alguien que le guste el fallo y va a haber gente que no le gusta el fallo, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por las opiniones que tiene la gente, sino que falle correctamente”, expresó. “Siempre va a haber alguien que le guste el fallo y va a haber gente que no le gusta el fallo, pero la garantía de los ciudadanos es que la Corte no se deje influenciar por las opiniones que tiene la gente, sino que falle correctamente”, expresó.

Debate surge tras observaciones de China en la OEA

Las declaraciones de Chen se producen luego de que el representante chino ante la OEA cuestionara la decisión judicial relacionada con el contrato para la operación de dos puertos en Panamá, un tema que ha generado repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.

La magistrada reiteró que el papel de la Corte Suprema consiste en interpretar y aplicar la Constitución, garantizando la independencia del Órgano Judicial.