Más de 220 tránsitos de cruceros: así comienza la nueva temporada del Canal de Panamá

El Canal de Panamá inauguró su temporada de cruceros 2026-2027 con el tránsito del Carnival Miracle por las esclusas de Miraflores. Para este período, que se extenderá de octubre de 2026 a mayo de 2027, la vía interoceánica proyecta más de 220 tránsitos de cruceros, según informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Contenido de interés: Ofrecían diplomas por WhatsApp: periodista revela lo que encontró al investigar

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Carnival Miracle inaugura la temporada de cruceros en el Canal de Panamá

El Carnival Miracle realizó el miércoles 7 de octubre su paso por las esclusas de Miraflores, en dirección norte, desde el océano Pacífico hacia el Atlántico.

El tránsito formó parte de un viaje de reposicionamiento de 16 días que comenzó en Seattle, Washington, Estados Unidos.

Con el paso por el @canaldepanama del crucero Carnival Miracle se inauguró la temporada de cruceros 2026-2027, que contempla más de 220 tránsitos entre los meses de octubre y mayo.



El crucero Carnival Miracle realizó el pasado miércoles su paso por las esclusas de Miraflores en… pic.twitter.com/PAT6YfbcOd — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2026

La ACP destacó que esta nueva temporada confirma la importancia del Canal de Panamá como ruta para la industria internacional de cruceros, al conectar itinerarios turísticos de Norteamérica, el Caribe y la costa del Pacífico.

¿Cuántos cruceros transitarán por el Canal de Panamá en la temporada 2026-2027?

La Autoridad del Canal de Panamá prevé más de 220 tránsitos de cruceros entre octubre de 2026 y mayo de 2027.

Albano G. Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos, explicó que las proyecciones apuntan a un comportamiento favorable durante el año fiscal 2027.

Estas expectativas están relacionadas con la expansión de la industria de cruceros, el crecimiento de la demanda internacional de pasajeros y las perspectivas de operación de las principales líneas navieras.

Industria de cruceros proyecta crecimiento mundial para 2027

De acuerdo con las estimaciones compartidas por la ACP, la demanda mundial de pasajeros de cruceros podría crecer un 5 % en 2027.

Además, se proyecta la incorporación de 16 embarcaciones a la flota internacional, que alcanzaría un total de 490 buques.

Estas previsiones reflejan las expectativas de crecimiento de la industria y su importancia para las rutas marítimas que atraviesan el Canal de Panamá.