MEDUCA, clases: ¿Cómo quedará el calendario escolar? 

Según el acuerdo establecido entre el MEDUCA y gremios magisteriales, no habrá clases el 2 de noviembre, que corresponde al día de los Difuntos de la misma forma que los días 3, 4, 10 y 28 de noviembre, que corresponden a las Fiestas Patrias, el 8 de diciembre, Día de las Madres, 26 de diciembre de 2022 y 2 de enero de 2023, precedidos de domingos de fiestas cuyos feriados nacionales se extienden al siguiente día.

Meduca, anuncia nuevo calendario escolar, tras paro de docentes

Recordemos que los estudiantes reiniciaron las clases tras un mes de paralización, se estima que unos 48,212 educadores y unos 840,400 estudiantes retornaron a las aulas de clases, no obstante, los docentes de Veraguas aún no han vuelto clases, dado que decidirán este lunes si aceptan o no los acuerdos de finalización del paro.

La ministra de educación, Maruja Gorday de Villalobos, explicó que todas las acciones de extender el tiempo a partir de un mes de enero, implicaban una serie de trámites tanto administrativos como de los padres de familia.

Los educadores solicitaban al Gobierno la rebaja del precio del combustible, de la canasta básica, los medicamentos, el cumplimiento de la Ley del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, pagos atrasados a compañeros, mejoras al sistema educativos, siendo estos parte de las reinvinciaciones sociales logradas en la mesa única de diálogo que instaló la Iglesia Católica en Coclé.