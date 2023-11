MEDUCA mantendrá fecha de graduación en algunas escuelas

También se debe desarrollar e implementar un programa de recuperación y nivelación de los aprendizajes dirigido a los graduandos con asignaturas aplazadas, mientras que, los alumnos que estén reprobados deben presentar los exámenes trimestrales.

image.png

Aquellos escolares que reprueben hasta tres asignaturas, tienen el deber de realizar una o dos pruebas, trabajo o proyecto por asignatura, los cuales serán aplicados y evaluados por el docente antes de la fecha de graduación.

Explicó que, para los centros educativos con calendario diferenciado, los estudiantes de 9° y 12°, que han recibido clases con diversas modalidades y cumplido con todos los requisitos establecidos en el Decreto 68, deben culminar las clases el 30 de noviembre. También se desarrollará e implementará un programa de recuperación y nivelación de los aprendizajes para graduandos con asignaturas aplazadas, con el objetivo de ofrecer oportunidades educativas.

¿Qué pasará con los estudiantes que reprueben?

En tanto, expresó que los graduandos que reprueben hasta tres asignaturas deben realizar una prueba trabajo o proyecto por asignatura (reválida), los cuales serán aplicados y evaluados inmediatamente por el docente antes de la fecha de graduación.

En cuanto a las escuelas particulares, tienen aproximadamente 19,700 graduandos de noveno y duodécimo grados y podrán recibir sus certificados y diplomas de terminación de estudios, según el calendario escolar vigente, pues en esos planteles escolares hay 85% de clases presenciales, mientras que, 15% reciben lecciones virtuales.

Los colegios particulares tienen una matrícula de 135,000 mil estudiantes en todo el territorio nacional; 8,977 son de noveno y otros 10,760 de doceavo, quienes esperan graduarse este 2023.

La directora Nacional de Educación Particular del Ministerio de Educación, Norma Pinzón, dijo que, en el sector particular, no hay efectos negativos, pues el Decreto Ejecutivo #68 de 22 de diciembre del 2022, se aplica con normalidad. Exhortó a los padres de familia a mantener la comunicación fluida con los directores de los centros escolares para tomar las mejores decisiones para el desarrollo escolar.