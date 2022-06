MEDUCA, programas sin concluir: ¿Qué exigen los docentes?

Al conocer que recientemente el Gobierno recibió un préstamo del Banco Mundial por US$250 millones y que del crédito se destinará una parte al MEDUCA, el dirigente magisterial Humberto Monter, señala que existe una crisis educativa el cual data de muchos años que aún no ha sido concluida.

Según Montero las construcciones de los centros escolares no han sido concluidas por parte del Viceministerio de infraestructura del Ministerio de Educación, afirmando que estudiantes en centros como Ascanio Villalaz, Ernesto T. Lefevre, Republica de Venezuela y José Dolores Moscote se ven afectados por las condiciones de sus escuelas.

Padres de Familia y docentes desde inicio del segundo trimestre, han tomado la decisión de hacer acciones de paro por las mala condiciones, ellos están cansado de la inacción y mareos con respecto a informaciones que dicen que las escuelas van a mejorar y ven lo contrario.

Falta de insumos y deterioros

escuelas.webp Durante los próximos días, Meduca se reunirá con gremios magisteriales para abordar los diferentes temas, además de la distribución de Leche y Galleta.

El presidente de la federación nacional de Trabajadores de la educación panameña (FENATEP) menciona que laboratorios de química, física y biología no pueden ser usados por falta de insumos y reactivos que han sido solicitados al MEDUCA.

Los Institutos Profesional y Técnico (IPT) como el Arte y Oficio, la falta de maquinaria y equipos es notoria.

Colegios sin Registros ni Terrenos

Según Montero, existen centros escolares que no están registrados por el gobierno y sus terrenos les pertenece a bancos, tal es el caso del Centro educativo Ascanio Villalaz, ubicado en San Joaquín, corregimiento de Pedregal, según el dirigente; el banco hipotecario señala que no pueden agrandar porque los terrenos de la escuela le pertenecen al banco, quiere decir que los dueños pueden llegar a reclamar sus terrenos y dejar sin escuelas a los estudiantes.

Con el aumento de barriadas en el país, Montero señala que ahora están haciendo escuelas privadas mas no escuelas públicas, por ejemplo, en la provincia de Panamá oeste.

Nombramiento del personal administrativo

La Ausencia de trabajadores manuales, en centros escolares es muy notorio, dice el dirigente, mencionando que la directora encargada de recursos humanos del Ministerio de educación, Marlene Cedeño, destituyo en menos de dos semanas a muchos trabajadores manuales, inspectores y demás ahora los maestros ahora le tocan hacer el trabajo.

El Dirigente Magisterial, Humberto Montero espera reunirse con la ministra para tratar estos temas y ver una pronta solución señalando que no es momento de paro, pero si del dialogo,

existen docentes que tienen hasta 8 quincenas sin su pago, es inadmisible e irresponsable.

Contención de gasto no pueden ser la educación ha sido afectado. La leche y la galleta nutricional no ha llegado a los centros educativos, dirección de nutrición que dicen que elevaron un pliego de cargo, pero se atrasó, pero ya ha pasado tres meses y dos semanas y no se ven los hechos, solo palabras.