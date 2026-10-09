Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2026 - 14:03

MEDUCA suspende clases del turno vespertino en todo Panamá este viernes 9 de octubre

El MEDUCA anunció la suspensión de clases del turno vespertino este viernes 9 de octubre en todos los centros educativos del país.

MEDUCA suspende clases del turno vespertino.

MEDUCA suspende clases del turno vespertino.

TReporta/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la suspensión de clases del turno vespertino a nivel nacional para este viernes 9 de octubre de 2026, en medio de la situación generada tras el sismo reportado en Panamá durante el mediodía.

La medida aplica a todos los centros educativos del país, según establece el comunicado divulgado por la institución.

MEDUCA hace un llamado a la calma tras el sismo en Panamá

A través del comunicado, el Ministerio de Educación exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para obtener información sobre las medidas adoptadas.

Asimismo, recomendó evitar la difusión de información no verificada que pueda generar confusión entre la población.

El documento también menciona a las oficinas administrativas del MEDUCA a nivel nacional, aunque no precisa de forma completa la medida que se aplicará en estas dependencias.

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