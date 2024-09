Policía Nacional sorprende a menores violando toque de queda en Colón

Horario del toque de queda

El toque de queda establece que los menores no pueden estar en la vía pública de domingo a jueves entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., y los viernes y sábados de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. Las autoridades han instado a los padres y tutores a reforzar la supervisión para garantizar el cumplimiento de esta medida, la cual busca mantener el orden y la seguridad en la comunidad.

Los operativos continuarán en la provincia de Colón con el objetivo de asegurar que se respete el toque de queda y proteger a los menores de posibles situaciones de riesgo.