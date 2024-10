Mesa de Trabajo de la CSS: Resumen de lo expuesto este 9 de octubre

Por otra parte, los galenos presentaron un informe complementario que comparte las propuestas de CONATO y CONUSI mencionando que el modelo debe concentrarse en el Sistema Solidario y el Mixto además de una reforma fiscal.

Francisco Bustamante, relator de la mesa de IVM enfatizó además que: “Habían nueve propuestas, siete formalizadas, dos que no se sabía en el momento que lo dije la semana pasada, y que el lunes de esta semana los jubilados hablaron que iban a entregar una propuesta que no la he visto, no ha sido sometida y que de haberla será discutida la semana pasada”, Francisco Bustamante, relator de la mesa de IVM.

Resumen de lo expuesto en la mesa de Salud

Por otra parte, en la mesa de Salud, se abordó sobre el tema del recurso humano para la próxima semana discutir de la integración del MINSA y la CSS para la compra conjunta de medicamentos.

En el tema de recurso humano se hizo énfasis en el estado actual de la cantidad de médicos, en contraste con la disponibilidad de plazas.

Hablaron sobre la necesidad de seguir formando a especialistas de áreas críticas como cardiología y más.

CONUSI y los docentes coincidieron en la preocupación de reducir la cantidad de médicos graduados para alinearse con la demanda. Los educadores plantearon la necesidad de la acreditación de los galenos.