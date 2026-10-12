MIDES detecta daños en dos hogares de protección tras el terremoto en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) realizó inspecciones técnicas en cinco hogares de protección ubicados en Bocas del Toro, Veraguas, Herrera y Coclé, tras el terremoto registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. Las evaluaciones preliminares identificaron afectaciones en dos instalaciones, mientras que otras tres no presentan daños en su infraestructura, según informó la entidad.

La viceministra encargada del MIDES, Andrea Vega, recorrió junto al jefe de Arquitectura y Mantenimiento, César César, varios de estos centros para verificar sus condiciones de seguridad y garantizar la protección de las personas que reciben atención.

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¿Qué hogares del MIDES presentan daños tras el terremoto?

De acuerdo con el informe preliminar, las instalaciones presentan las siguientes condiciones:

Hogar de Niñas de Soná, Veraguas: registra daños que requieren una inspección técnica y la determinación de medidas de intervención para establecer las condiciones de seguridad del inmueble.

Hogar de Niñas de Penonomé, Coclé: presenta afectaciones leves en el cielo raso y revestimientos de áreas específicas. Se programó una evaluación para definir las acciones correctivas.

Hogar San Vicente de Paúl, Bocas del Toro: no presenta daños en su infraestructura, según la evaluación preliminar.

Hogar María Auxiliadora, Herrera: no registra daños en su infraestructura.

Hogar Beatriz Jaén de Arosemena, Coclé: tampoco presenta daños en sus instalaciones.

El MIDES indicó que los hogares sin daños identificados continuarán bajo seguimiento preventivo ante la posibilidad de nuevas réplicas sísmicas.

MIDES habilita espacios para apoyar a afectados por el sismo

Como parte de las acciones de respuesta a la emergencia, el MIDES puso a disposición del Ministerio de Salud (MINSA) la cocina del Hogar Beatriz Jaén de Arosemena para preparar alimentos destinados a los pacientes del Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

Asimismo, el Hogar María Auxiliadora brinda apoyo con el alojamiento de niños de Nutre Hogar, cuyas instalaciones resultaron afectadas por el terremoto.

La institución detalló que actualmente el Hogar de Soná alberga a 20 niñas, niños y adolescentes; el Hogar María Auxiliadora cuenta con seis adolescentes, mientras que el Hogar Beatriz Jaén de Arosemena acoge a 13 niñas y niños.

El MIDES reiteró que continuará con las evaluaciones y el seguimiento de las instalaciones para proteger a la niñez, las personas mayores y otras poblaciones vulnerables que reciben servicios de protección social.