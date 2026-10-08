MIDES: Programa Padrino Empresario beneficia a 981 estudiantes en dos años

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) conmemora los 40 años del Programa Padrino Empresario, una iniciativa que ha beneficiado a más de 16,500 estudiantes en Panamá mediante becas y oportunidades de formación laboral. Durante los últimos dos años, 981 jóvenes han recibido apoyo económico por más de B/.1.5 millones, según la institución.

El Programa Padrino Empresario funciona mediante una alianza entre el MIDES y empresas privadas que brindan a estudiantes en condición de vulnerabilidad social la oportunidad de adquirir experiencia laboral mientras continúan sus estudios.

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Desde su creación, la iniciativa ha destinado más de B/.16 millones en becas y ha contado con la participación de empresas que ofrecen espacios de aprendizaje y formación a los jóvenes.

MIDES destaca resultados del programa en Colón

Durante una actividad realizada en la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, reconoció a las empresas que han participado en el programa.

La ministra informó que, durante la actual administración, cerca de 100 empresas han contribuido a beneficiar a 981 estudiantes. En Colón, 84 jóvenes han realizado pasantías laborales, con becas pagadas por B/.143,317 y el respaldo de más de 40 empresas.

La titular del MIDES también hizo un llamado a nuevas empresas para que se incorporen al programa y contribuyan a ampliar las oportunidades de formación y experiencia laboral para los estudiantes panameños.