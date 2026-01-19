Migración inadmite a dos colombianos por antecedentes penales graves

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que inadmitió a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, luego de confirmar que ambos mantenían antecedentes penales de gravedad, lo que impedía su ingreso al territorio panameño.

De acuerdo con la entidad, durante los controles migratorios se verificó que una de las personas registra antecedentes por delitos relacionados con sustancias ilícitas, mientras que el segundo ciudadano mantiene una condena penal vigente por homicidio agravado.

Migración inadmite a dos ciudadanos colombianos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013268933373993075?s=20&partner=&hide_thread=false .@migracionpanama inadmitió a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana tras confirmar que mantenían antecedentes penales de gravedad.



Detalla que una de estas personas cuenta con antecedentes por delitos relacionados con sustancias ilícitas, mientras que la otra mantiene con… pic.twitter.com/ZCt6jZ8nAV — Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

El SNM explicó que la inadmisión se realizó tras los procesos de verificación de información y cruce de datos, como parte de los protocolos de seguridad que se aplican en los puntos de entrada al país.

Las autoridades reiteraron que Panamá mantiene controles estrictos para prevenir el ingreso de personas con historial delictivo, en cumplimiento de la normativa migratoria y con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y el orden público.

Política de seguridad y migración

El Servicio Nacional de Migración destacó que continuará reforzando los mecanismos de control, en coordinación con otras entidades de seguridad, para garantizar que quienes ingresen al país cumplan con los requisitos legales y no representen un riesgo para la población.

La institución recordó que la inadmisión es una facultad legal del Estado panameño, aplicada cuando se detectan antecedentes penales o situaciones que vulneren las disposiciones migratorias vigentes.