Ministra de Educación, Lucy Molinar, aboga por revolución tecnológica en el sistema educativo

En una reciente comparecencia, la ministra de Educación, Lucy Molinar, defendió la renovación del sistema de formación en herramientas tecnológicas para hacer más dinámico el proceso educativo. Molinar destacó la compra de laptops para 2025, valorada en 241 millones de dólares, a través de un acuerdo con la fundación One Laptop per Child (OLPC), una ONG, y no con una empresa.