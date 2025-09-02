Ministra de MITRADEL explica condiciones sobre retorno de Chiquita a Bocas del Toro

La empresa Chiquita retomará sus operaciones en Bocas del Toro luego de la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno de Panamá, que permitirá la contratación inicial de 3,000 colaboradores.

La ministra del MITRADEL, Jackeline Muñoz, calificó el regreso como un hecho positivo para la economía provincial. “Regresa Chiquita después de arduas semanas de conversaciones; incluso hubo momentos de tensión, pero se logró. Perder una empresa que genera el movimiento económico mayoritario no era opción”, afirmó.

Chiquita regresa a Bocas del Toro y creará 3,000 empleos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962855785559457950&partner=&hide_thread=false La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, indicó que la confianza en la seguridad jurídica de Panamá fue el elemento ofrecido por el Gobierno a la empresa Chiquita para su retorno al país, y aclaró que no es lo mismo una liquidación por abandono que por despido justificado. pic.twitter.com/nQU8v7dina — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2025

Muñoz destacó que la confianza en la seguridad jurídica de Panamá fue clave para que la compañía decidiera reinvertir en el país. La ministra aclaró que no es lo mismo una liquidación por abandono que un despido justificado, y que algunos trabajadores no comprendían las razones de la pérdida de sus empleos.

Asimismo, la titular de MITRADEL subrayó la necesidad de diversificar la economía en Bocas del Toro: “Este retorno es importante, pero también debemos abrir oportunidades en cacao, plátano y turismo. La provincia no puede depender de una sola actividad económica”.