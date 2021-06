Ministro Sucre solicita informe al PAI para verificar si hacen falta viales

Ministro Sucre espera esta tarde informe del PAI sobre trazabilidad de viales de la vacuna

"El PAI recibe y hace trazabilidad de ida y de vuelta... se le pidió a la licenciada Hewitt que hicera revisión de todos los informes que se tienen y me enviara un informe, hasta ahora no me han enviado o infomardo de alguna anomalía. Nuestro equipo está revisando de principio a fin. Esto hace que se revise desde el día que empezamos a enviar los viales, hasta la fecha", indicó el ministro.