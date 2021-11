Ministro Valderrama dice que alza en precios de productos se debe a efectos inflacionarios

Valderrama explicó que esta inflación se debe a una mayor demanda sobre la oferta en medio de la reapertura por la pandemia de covid-19.

Ministro de Desarrollo Agropecuario dice que abastecimiento de productos está garantizado

Indicó que pese a las limitaciones por la pandemia, se garantizó el abastecimiento de productos en el país.

“Mientras mayor sea la demanda y menos la oferta los precios suben, y esto que se ha venido dando en casos sobre todo del petróleo, energía, en transporte marítimo, aéreo y productos del sector agropecuario...lo importante es que la mayoría de los productos de la canasta básica como arroz, maíz y otros productos ya tenían los costos que se habían dado anteriormente”, sostuvo Valderrama.

Aseguró que se ha garantizado el abastecimiento de productos como cebolla, arroz, además de pollo y cerdo para el mes de diciembre, sin embargo advirtió que para los meses de enero y febrero se pueden registrar aumentos en precios de los productos.

“A partir del mes de enero y febrero yo considero que dado el proceso inflacionario nosotros tenemos que esperar un aumento en los productos así como se está dando en la gasolina, porque somos importadores y no hay manera de decir que no porque el precio no lo marcamos nosotros, lo marcan los mercados internacionales, así que decir que no va a haber aumento es mentir a los ciudadanos”, manifestó Augusto Valderrama.