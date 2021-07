Ministro Valderrama dice que está casi lista la reglamentación de la ley que elimina la Aupsa

https://twitter.com/felixchaveztv/status/1417194820267823107 El ministro de desarrollo agropecuario, @AugustoRamonV, aseguró que el gobierno tiene casi lista la reglamentación de la ley que elimina la Aupsa. @ecotvpanama pic.twitter.com/odwjiuI9hW — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) July 19, 2021

Reiteró que con la nueva Ley que crea APA, serán “más enérgicos, de lo han sido con la Aupsa.

“Nosotros en esta pandemia con la actual Aupsa hemos parado las importaciones por encima de los intereses económicos como dijo el diputado (Miguel) Fanovich y ahora con la nueva ley todavía vamos a ser más fuertes”, dijo Valderrama.

Sobre quienes manifiestan que la Aupsa no desaparecerá con la creación de APA, Valderrama respondió "peor ciego el que no quiere ver y sordo el que no quiere oír".

El pasado 30 de marzo del 2021, el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó en el distrito de Tierras Altas, en Chiriquí, la Ley que elimina la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) y crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

La nueva ley establece que regresan las competencias constitucionales relativas a las medidas fito y zoosanitarias al Ministerio de Desarrollo Agropecuario; al Ministerio de Salud las competencias relacionadas a la inocuidad de los alimentos, el control de zoonosis y las enfermedades de transmisión de alimentos (ETA); mientras que, el Ministerio de Comercio e Industrias se encargará de lo relacionado con las normas técnicas Copanit y la administración del cumplimiento de los acuerdos comerciales internacionales.

Esta entidad será la responsable de recibir la documentación para el trámite de importación de materias primas para la producción agroindustrial e industrial de alimentos, cumpliendo con lo establecido en la normativa nacional, entre otras funciones.

La Junta Directiva de APA estará integrada por los titulares del MIDA, Minsa, y MICI.