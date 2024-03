MINSA cierra minisúper en San Miguelito por incumplimiento de medidas sanitarias

Según el personal de Salud este local se ha sancionado en varias ocasiones, por lo que se procedió al cierre inmediato, ya que persisten con las mismas deficiencias y no cumplían con la cadena de frío, destacó la directora Regional de Salud en San Miguelito Yaritzel Ríos.

MINSA ordena el cierre de local de expendio de alimentos ¿Qué medidas incumplieron?

Durante el operativo se encontraron productos enlatados vencidos, oxidados, abollados, el área de la carnicería completamente sucio, heces de ratas, cucarachas, moscas, entre otras.

Además, se detectó otras faltas en la panadería que no cumplen con las medidas higiénicas sanitarias, los manipuladores de alimentos no cuentan con los carnés de salud (blanco, verde), no contaban con delantal, gorra, ni redecilla, estaban en chancletas.

Ríos, exhortó a la población a ser más cuidadoso al momento de consumir alimentos, ya que estos pueden causar enfermedades como diarreas, gastrointestinales; como también otras de tipo bacteriana.

Más de 500 productos derivados de tabaco (cigarrillos al detal y de contrabando) fueron decomisados en este operativo de verificación de cumplimiento de normas sanitarias, por las autoridades de salud en este distrito.

Ríos, expresó que la venta de cigarrillo al detal está prohibida por la Ley N°. 13 del 24 de enero de 2008, que adopta medidas para el control del tabaco.