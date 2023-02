MINSA, VIH: ¿Cuáles son las regiones con casos en Panamá?

“Le pedimos a la población que use el preservativo, tener conducta de riesgo responsables, ya que existen otras enfermedades sexuales como la sífilis, herpes, por lo que recomendamos el uso del condón” puntualizó Chávez. “Le pedimos a la población que use el preservativo, tener conducta de riesgo responsables, ya que existen otras enfermedades sexuales como la sífilis, herpes, por lo que recomendamos el uso del condón” puntualizó Chávez.

Chávez destaca que el país cerró el año 2022 con mil quinientos (1,500) casos nuevos de VIH; de hecho, en Panamá, 22,283 personas viven actualmente con VIH, de ellos 15,580 son hombres y 6,703 son mujeres (distribuidos en un 70% y 30%).

Prueba de VIH en Panamá: ¿Cuánto cuesta?

En Panamá, el costo por realizarse la prueba del VIH dependerá según el local donde se realice pues, en los centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA) y en las policlínicas de la Caja de Seguro Social (CSS) realizan las pruebas de forma gratuita sin embargo, existen otros lugares que ofrecen este servicio.

En la Fundación PROBIDSIDA solicitan una donación a quienes deseen realizarse la prueba de 9.00 dólares.

Laboratorios y Hospitales privados por hacer la prueba de VIH los precios varían y pueden estar de $20.00 a $30.00.

Es decir, no existe excusa alguna que valga para no realizarse la prueba del VIH pues este virus no tiene rostro a pesar que el SIDA si lo tiene, por tal motivo se hace un llamado a la ciudadanía para prevenir, menciona Orlando Quintero, director de la Fundación PROBIDSIDA.

El Ministerio de Salud (Minsa) está desarrollando en coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas y los organismos de cooperación internacional, un nuevo estudio donde se va a tener la oportunidad de saber si el diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es reciente o es de larga data manifestó Carlos Chávez, Jefe de la sección de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud hoy durante el taller de entrenadores para infección reciente de VIH que se realiza en un hotel dellocalidad.