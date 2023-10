MOCA confirma que no postulará candidatos al Parlacen

El Movimiento Otro Camino ( MOCA ) a través de su presidente y actual candidato por la presidencia, Ricardo Lombana, anuncia que el partido no postulará candidatos al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

El colectivo sostiene su decisión resaltando que el Parlacen no es vinculante a las políticas públicas positivas aprobadas en su seno, ya que al llegar a Panamá no se implementan a través de un proceso de discusión en la Asamblea Nacional, por lo que de las mismas no beneficia a los panameños.