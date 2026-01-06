Panamá Nacionales -

MOP brinda detalles sobre programa de zarzos que se desarrollará a nivel nacional

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaron que la primera fase del programa de zarzos que se va a desarrollar a nivel nacional, implica la construcción de 50 de estas estructuras con una inversión de 18.2 millones de dólares “los cuales van a ser cubiertos con parte de los fondos que provienen del excedente de la venta de cobre como lo ha anunciado el Presidente de la República”.