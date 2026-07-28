Movimiento Alimentación Saludable exige avanzar con la ley de etiquetado frontal

Integrantes del Movimiento Alimentación Saludable acudieron a la Asamblea Nacional para solicitar la pronta discusión y aprobación del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, iniciativa que busca ofrecer información clara y visible sobre el contenido nutricional de los productos.
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Etiquetas frontales para una alimentación saludable
La propuesta pretende que los consumidores puedan identificar de manera sencilla si un alimento contiene altos niveles de azúcares, grasas saturadas o sodio, mediante un sistema de sellos de advertencia colocados en la parte frontal de los envases.
Los representantes del movimiento señalaron que esta medida también contribuirá a la educación alimentaria de niños, jóvenes y adultos, al facilitar la comprensión del contenido nutricional de los productos antes de adquirirlos.
Además, destacaron que el proyecto fue unificado durante el periodo legislativo anterior y confiaron en que ahora pueda avanzar en la comisión correspondiente para posteriormente ser debatido en el pleno de la Asamblea Nacional.
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