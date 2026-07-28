Panamá Nacionales -  28 de julio de 2026 - 15:09

Movimiento Alimentación Saludable exige avanzar con la ley de etiquetado frontal

Integrantes del Movimiento Alimentación Saludable solicitaron a la Asamblea Nacional acelerar la discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal.

Movimiento Alimentación Saludable pide avance en ley de etiquetado frontal. 

Movimiento Alimentación Saludable pide avance en ley de etiquetado frontal. 

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María Hernández
Por María Hernández

Integrantes del Movimiento Alimentación Saludable acudieron a la Asamblea Nacional para solicitar la pronta discusión y aprobación del proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos, iniciativa que busca ofrecer información clara y visible sobre el contenido nutricional de los productos.

Los promotores indicaron que el proyecto será analizado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, recientemente instalada, con el objetivo de avanzar en su discusión durante el actual periodo legislativo.

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Etiquetas frontales para una alimentación saludable

La propuesta pretende que los consumidores puedan identificar de manera sencilla si un alimento contiene altos niveles de azúcares, grasas saturadas o sodio, mediante un sistema de sellos de advertencia colocados en la parte frontal de los envases.

Los representantes del movimiento señalaron que esta medida también contribuirá a la educación alimentaria de niños, jóvenes y adultos, al facilitar la comprensión del contenido nutricional de los productos antes de adquirirlos.

Además, destacaron que el proyecto fue unificado durante el periodo legislativo anterior y confiaron en que ahora pueda avanzar en la comisión correspondiente para posteriormente ser debatido en el pleno de la Asamblea Nacional.

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