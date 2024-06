Mulino se refiere al presupuesto y la deuda pública de Panamá

En sus declaraciones, Mulino mencionó que no permitirá que los fondos públicos financien actividades ilícitas: "toda la vagabundería de ahí no la voy a costear con los Fondos Públicos y la Asamblea volverá, en su espacio y en su presupuesto a ser lo que era antes de todas las vagabunderías que ustedes conocen igual que yo", mencionó el presidente electo.

Mulino se refiere a la reunión de transición del MEF y el estado económico del país

Respecto a la deuda pública, Mulino reconoció la difícil situación económica que enfrenta el país, señalando que, durante la transición en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se percató de que todas las cifras están en números rojos. "Me viene una temporada difícil, estuve en la transición del MEF... no hay un número que no esté en rojo", aseguró.

Mencionó que, según lo que pudo conocer en la reunión de transición del ministerio, Panamá cuenta con solo 500 millones de dólares disponibles para inversión, sin considerar las deudas pendientes.