No descartan impugnar el Reglamento de Elecciones internas del partido Molirena

En ese sentido, el documento es calificado como un “mamotreto” por Guillermo Ford S., miembro fundador del partido e hijo, de quien fue vicepresidente de la República, Guillermo Ford Boyd.

Según indicó este Reglamento de Elecciones coarta la democracia interna de los miembros del partido y perpetúa la actual dirigencia quien ha estado en el poder desde el 2014.

Explica que el documento aprobado detalla que si alguien de un distrito quiere correr por sí solo, no puede hacerlo sino que debe antes ponerse de acuerdo con otros 59 distritos más para poder hacer una nómina, “o sea, el derecho de ese Molirena en ese distrito no vale nada si no se une con otros más, tiene que corretear a otros para que este lo acepte para poder competir”.

“Esto es casi una calcomanía de lo que hicieron en el 2017, todavía mejorada. Están poniendo condiciones leoninas que va incluso en contra de los principios democrático del partido y del país, es un traje a la medida para perpetuarse en el poder”, cuestionó Ford.

Además, el nuevo Reglamento de Elecciones señala que están solicitando conocer los nombres de los que integran las nóminas con meses de anticipación a las elecciones.

A juicio de Ford esto podría ser utilizado para posiblemente “perseguirlos”; frente a lo cual hace un llamado al Tribunal Electoral que haga una evaluación profunda del documento.

“Sería triste que esta hoja de ruta tenga el beneplácito del Tribunal Electoral. “Le pedimos al Tribunal Electoral que verdaderamente revise el Reglamento, que le entren al fondo y no a la forma de lo que se ha hecho, para que vean que riñe con efectos constitucionales y leyes electorales. Esto es un sastre personal, deben ponerle lupa a esto, no es posible que aprueben algo que no es democrático”, enfatizó Ford.