PGN recupera más de B/.2.4 millones por alteración en base de datos de la CSS

PGN recupera más de B/.2.4 millones de la CSS

La Procuraduría General de la Nación (PGN) , a través de la Fiscalía Anticorrupción, logró el resarcimiento al Estado de B/.2,424,192.52 como resultado de investigaciones penales vinculadas a la alteración de la base de datos de la Caja de Seguro Social (CSS).

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El caso está relacionado con irregularidades detectadas en los sistemas informáticos de la CSS, donde se habrían manipulado datos, generando afectaciones económicas al Estado.

PGN recupera más de B/.2.4 millones por fraude en base de datos de la CSS

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Las acciones de la Fiscalía Anticorrupción permitieron recuperar parte de los fondos comprometidos en este proceso.

El monto recuperado supera los 2.4 millones de balboas, lo que representa un avance en los esfuerzos por combatir la corrupción y recuperar recursos públicos.

Este resultado forma parte de las estrategias del Ministerio Público para: