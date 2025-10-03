Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 14:27

¡No te pierdas la Merca Feria! Productos a bajo costo este domingo 5 de octubre

Este domingo se realizará en Merca Panamá, la esperada Merca Feria, con la venta disponible de productos a buenos precios y de calidad.

Merca Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El domingo 5 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., se realizará en Merca Panamá, la esperada Merca Feria, con la venta disponible de productos a buenos precios y de calidad, en conmemoración al Día Mundial de la Alimentación.

