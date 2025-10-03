¡No te pierdas la Merca Feria! Productos a bajo costo este domingo 5 de octubre

Embed - Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. en Instagram: " ¡Celebremos juntos el Día Mundial de la Alimentación! El domingo 5 de octubre de 2025 Mano de la mano, por unos alimentos y un futuro mejores. Será una edición especial llena de productos frescos, actividades y el compromiso de construir un mundo más sano y sostenible. Lugar: Merca Panamá Hora: 7:00 a.m. – 1:00 p.m. No faltes, ven con tu familia y celebremos juntos la importancia de la alimentación para todos. #DíaMundialDeLaAlimentación #MercaFeria #Panamá #FAO #AlimentaciónSostenible"

