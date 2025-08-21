Panamá Nacionales -  21 de agosto de 2025 - 09:47

Nuevas reglas para donaciones: Alcaldía de Panamá actualiza manual

La Alcaldía de Panamá, junto a la Contraloría, homologa un manual para regular la recepción de donaciones, fortaleciendo la transparencia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá, en colaboración con el equipo técnico de la Contraloría General de la República (CGRP), completó la homologación del Manual de Procedimientos para la Recepción de Bienes en Calidad de Donación, tras varios meses de trabajo conjunto.

El proceso, liderado por la Dirección de Auditoría Interna de la Alcaldía, se extendió por aproximadamente seis meses con la orientación de técnicos de la Dirección de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la CGRP.

"Nuestro interés es fortalecer los procedimientos de manera que se eliminen vacíos que hemos debido enfrentar al recibir donaciones", afirmó Isis Jurado, directora de Auditoría Interna de la Alcaldía, destacando que el manual eleva los niveles de transparencia y reduce espacios de subjetividad.

Publicación e implementación sobre donaciones en la Alcaldía de Panamá

El Manual será publicado por la CGRP en la Gaceta Oficial, entrando oficialmente en vigencia. Jurado señaló que la fase siguiente será capacitar a todas las unidades gestoras de la Alcaldía para asegurar la correcta implementación de los procedimientos.

Con este instrumento, la Alcaldía de Panamá busca garantizar procesos más claros y eficientes en la recepción de donaciones, fortaleciendo la confianza ciudadana y la gestión responsable de los recursos públicos.

