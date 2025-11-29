Chiriquí Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 13:58

Nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso registra el nacimiento de su primera bebé

El Hospital José Félix Espinosa Barroso de Bugaba, provincia de Chiriquí, atendió el primer parto, donde nació una bebé de 2.8 kilogramos.

Nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso registra el nacimiento de su primera bebé.

Nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso registra el nacimiento de su primera bebé.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 28 de noviembre se atendió el primer parto en el recién inaugurado Hospital José Félix Espinosa Barroso de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, marcando el inicio de operaciones de esta moderna instalación de salud.

La primera bebé nació a las 9:17 p.m., con un peso de 2.8 kilogramos. La madre, residente en la comunidad de Bugabita, recibió atención por parte del personal médico que ya se encuentra laborando en esta fase inicial de funcionamiento, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Durante los primeros 90 días, el nosocomio brindará únicamente atención de urgencias como parte de su proceso gradual de apertura, reforzando los servicios de salud disponibles para la población de Bugaba y comunidades vecinas.

El Hospital de Bugaba fue inaugurado el 27 de noviembre por el presidente José Raúl Mulino, acompañado de otras autoridades, personal de salud y residentes del distrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994826189329064096&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MiBus anuncia cierre del carril exclusivo en la Cinta Costera por encendido navideño

MOP anuncia nuevos trabajos nocturnos en el puente de San Miguelito

Triple colisión en Colón deja a conductor atrapado en un camión volquete

Recomendadas

Más Noticias