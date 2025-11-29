Nuevo Hospital José Félix Espinosa Barroso registra el nacimiento de su primera bebé.

Este viernes 28 de noviembre se atendió el primer parto en el recién inaugurado Hospital José Félix Espinosa Barroso de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, marcando el inicio de operaciones de esta moderna instalación de salud.

La primera bebé nació a las 9:17 p.m., con un peso de 2.8 kilogramos. La madre, residente en la comunidad de Bugabita, recibió atención por parte del personal médico que ya se encuentra laborando en esta fase inicial de funcionamiento, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Durante los primeros 90 días, el nosocomio brindará únicamente atención de urgencias como parte de su proceso gradual de apertura, reforzando los servicios de salud disponibles para la población de Bugaba y comunidades vecinas.

El Hospital de Bugaba fue inaugurado el 27 de noviembre por el presidente José Raúl Mulino, acompañado de otras autoridades, personal de salud y residentes del distrito.