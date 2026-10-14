Operación Jaque Matte: decomisan más de 4 mil marcas presuntamente falsificados

La Policía Nacional de Panamá informó sobre el decomiso de 4,182 artículos de marcas presuntamente falsificadas , con un valor aproximado de 200 mil dólares, durante allanamientos realizados en cuatro establecimientos comerciales como parte de la operación Jaque Matte, desarrollada en distintos sectores de la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

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¿Dónde se realizaron los allanamientos de la operación Jaque Matte?

De acuerdo con la información policial, las diligencias se desarrollaron en establecimientos comerciales ubicados en:

La Chorrera , provincia de Panamá Oeste.

24 de Diciembre , Panamá Este.

Juan Díaz , distrito de Panamá.

Avenida B, ciudad de Panamá.

Un total de 4,182 artículos de marcas presuntamente falsificadas, con un valor de aproximadamente 200 mil dólare, fueron decomisados por la @policiadepanam a través de allanamientos desarrollados en cuatro establecimientos comerciales ubicados en La Chorrera, la 24 de Diciembre,… pic.twitter.com/f8FmwhVxTx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

Policía Nacional decomisa mercancía presuntamente falsificada

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un total de 4,182 artículos que presuntamente utilizaban marcas falsificadas.

El valor estimado de la mercancía incautada asciende a aproximadamente $200,000, según el reporte policial.

Hasta el momento, la información proporcionada no especifica qué tipos de productos fueron decomisados ni si se registraron personas aprehendidas durante la operación.

Las investigaciones deberán determinar la procedencia de los artículos y las posibles responsabilidades relacionadas con su comercialización.