Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 15:53

Operación Jaque Matte: decomisan más de 4 mil marcas presuntamente falsificados

La Policía Nacional decomisó 4,182 artículos de marcas presuntamente falsificadas, valorados en unos $200 mil, durante allanamientos en cuatro comercios.

Decomisan más de 4 mil marcas presuntamente falsificados

Decomisan más de 4 mil marcas presuntamente falsificados

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá informó sobre el decomiso de 4,182 artículos de marcas presuntamente falsificadas, con un valor aproximado de 200 mil dólares, durante allanamientos realizados en cuatro establecimientos comerciales como parte de la operación Jaque Matte, desarrollada en distintos sectores de la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

¿Dónde se realizaron los allanamientos de la operación Jaque Matte?

De acuerdo con la información policial, las diligencias se desarrollaron en establecimientos comerciales ubicados en:

  • La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

  • 24 de Diciembre, Panamá Este.

  • Juan Díaz, distrito de Panamá.

  • Avenida B, ciudad de Panamá.

Policía Nacional decomisa mercancía presuntamente falsificada

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron un total de 4,182 artículos que presuntamente utilizaban marcas falsificadas.

El valor estimado de la mercancía incautada asciende a aproximadamente $200,000, según el reporte policial.

Hasta el momento, la información proporcionada no especifica qué tipos de productos fueron decomisados ni si se registraron personas aprehendidas durante la operación.

Las investigaciones deberán determinar la procedencia de los artículos y las posibles responsabilidades relacionadas con su comercialización.

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