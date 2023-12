Panamá Nacionales -

Padre de bebé cuyo cuerpo no aparece espera poder saber si está con vida o no

Ducdiel Morales, el padre de una bebé cuyo cuerpo no aparece, espera que el hecho sea esclarecido y poder conocer si su hija está con vida o no. Realizó la denuncia del caso luego de que al momento de darle cristiana sepultura, abrieron el ataúd pero no se encontraba el cuerpo de la menor, sino una muñeca.